Модные фасоны женских халатов: тренды 2019 года

Безусловно, “домашняя” мода не так быстротечна. Сезонных колебаний в ней гораздо меньше, чем в мире повседневной одежды, но и на месте она не стоит. Модные дизайнеры постоянно обновляют модели домашних халатов, придумывая интересные фасоны, сочетания фактур, оригинальные украшения. Следя за модными тенденциями, вы сможете оставаться современной и красивой не только на людях, но и дома.

В этом обзоре консультанты магазина домашнего текстиля Халатти познакомят вас с новыми моделями домашних халатов, которые предлагают известные турецкие бренды в 2019 году, и дадут полезные советы по их выбору.

Актуальные модели банных халатов

Назначение банного халата диктует свои условия для ткани и фасона. Эта одежда должна быть мягкой, хорошо впитывать влагу, легко надеваться и так же легко сбрасываться. Поэтому фасон халатов всегда свободный, на запахе. Шьют их из махрового или вафельного материала. А махру изготавливают из хлопка, бамбука, велсофта.

Благодаря своему удобству эти халаты хороши также в качестве домашней одежды – в ней приятно расположиться перед телевизором, накинуть на утреннее кофепитие, поработать дома за компьютером. Но если нужно совершать подвиги на хозяйственном фронте, такой фасон будет не очень подойдет – вам понадобится вещь на молнии или пуговицах.

Нередко банные халаты снабжают капюшоном – это очень удобно, так как позволяет уберечь мокрую голову от сквозняков.

Иногда их выполняют с воротником шалькой или в стиле кимоно. Такие фасоны отлично подойдут как домашний вариант. Очень удобны вещи, где есть рукав с отворотом – можно легко регулировать его длину.

Поговорим немного об особенностях тканей, из которых шьют халаты.

Хлопок

Традиционный натуральный материал для махровой ткани. Хлопковые халатики хороши во всех отношениях – гипоаллергенны, дают телу дышать и отлично впитывают влагу. Хлопок бывает жестковат, что легко устраняется добавлением смягчающих кондиционеров при стирке.

Микрокоттон

Тоже хлопок, но обладающий уникальными качествами. Он самый легкий, мягкий и пушистый в мире, а произрастает эта культура только на полях Египта. Поэтому все модели женских домашних халатов из микрокоттона – это всегда премиум-класс.

Бамбук

Даст фору хлопку по части гигроскопичности – он впитывает воду в 4 раза интенсивнее, поэтому особенно хорош для банных халатов. Бамбуковая махра тоньше коттоновой, имеет приятный шелковистый блеск и немного холодит. Поэтому халаты из бамбука можно носить весной и прохладным летом. Кстати, бамбук очень мягкий и ноский – вы можете забыть халат на солнцепеке на все лето, а он сохранит свою первозданную мягкость.

Благодаря тому, что бамбуковая махра тонкая, у дизайнеров и производителей появляются новые возможности кроя. Например, у такого халата из бамбука рукава выкроен регланом, поэтому у него отсутствует некоторая мешковатость, присущая этой одежде некоторой. Халат не имеет никаких дополнительных украшений, но при этом выглядит самодостаточно, а сидит как платье от кутюр.

Велсофт

Не отвергайте сходу синтетические ткани. Если вы приобретете вещь из качественного софта, сможете оценить мягкость его прикосновений и исключительную «теплоту» – такая вещь незаменима в холодные зимние дни. Эти халаты впитывают влагу почти так же хорошо, как хлопковые, а тело в них «дышит». А стоит софтовый халат ощутимо дешевле хлопкового или бамбукового.

Вафельная ткань

Вафельный материал ткут исключительно из натурального сырья – хлопка, бамбука. Вафельные халаты легкие, компактные, их удобно брать, как в бассейн или сауну, так и в путешествие.

Фасоны

Хотя базовому фасону на запахе уже 5000 лет, современные дизайнеры создают модные халаты, играя с расцветками, декоративными деталями, фактурой материала.

Например, халатик с поясом и отделкой из контрастной ткани сделают ваш образ ярким и выразительным, даже если вещь выполнена в темных тонах.

А надев халат белого цвета с вышивкой в виде цветущей сакуры и легкой волной по краям рукава и ворота, вы создадите образ легкий и чистый, как цветущее весеннее деревце.

В этом сезоне известные бренды предлагают покупателям интересные сочетание махровой ткани и кружева.

Этот сиреневый халатик с капюшоном выглядит нежно за счет изысканной кружевной отделки, а полупрозрачное сердечко, выполненное из такого же кружева, стороны спинки придает хозяйке игривой сексуальности.

Для девушек и дам королевских размеров тоже есть интересные «кружевные решения».

Воротник, манжеты и пояс этого бамбукового халата украшены кружевом в цвет ткани. Модель имеет редкий для махрового халата крой – вытачки спереди, и сзади, что важно для полных женщин. Поэтому у такой вещи отличная посадка, которая скрадывает «излишества» и подчеркивает достоинства фигуры.

Вообще махра – ткань объемная и может сделать фигуру немного массивнее, поэтому полным женщинам рекомендуется выбирать махровые халаты из бамбука, так как он более тонкий, и не увлекаться крупными принтами, которые могут визуально сделать фигуру больше. Однако, это не догма, и принт принту рознь.

Этот халат длиной до середины икры пошит из полированной махры. Это значит, что с изнанки петельки остаются в первозданном виде, а с лица их разрезают и стригут – поэтому вещи из полированной махры тонкие и легкие. На ткань методом термоаппликации нанесен цветочный принт. Сам халат кремовый, цветы кофейного цвета, поэтому хоть рисунок нельзя назвать мелким, выглядит он мягко и ненавязчиво. Благодаря сочетанию тонкой ткани и нежного рисунка, халат прекрасно смотрится на полной фигуре, ничуть не добавив ей массивности.

Халат однотонной расцветки длиной до середины икры или в пол универсален – в нем будет хорошо женщинам любых возрастов и размеров. А если это махра с эффектом велюра, которая сочетается с вертикальными фактурными полосами – это выглядит нарядно и оригинально.

Махровая ткань бывает не только плотной – из тонкой хлопковой и бамбуковой махровой ткани шьют комфортные и красивые летние халатики для дома, бани и пляжа.

Давайте рассмотрим модные халаты для теплого времени года.

«Модное лето»

Летом хочется, чтобы краски были яркими, а тело дышало свободно. И неважно гуляете вы по лесу, режете на кухне салат из свежих овощей или нежитесь дома перед телевизором.

Поэтому ткани для летних халатов должны быть тонкими, обязательно натуральными, а крой удобным. Это может быть облегченная махра из коттона или бамбука, хлопковый трикотаж. Халаты такого вида шьются на молнии, пуговицах, или запахе. В последнем случае, вещь нередко снабжается дополнительной петелькой, выполненной изнутри, чтобы халат не распахивался.

Хотя для молодежных коротких халатов это правило может и не соблюдаться. Если пола немного распахнется на пляже или во время прогулки, открыв небольшой участок загорелого тела, это вовсе не беда – не так ли?

Эти халатики выполнены из тонкой хлопковой махры. Отделан мелкими трикотажными рюшами, карманы выполнены в форме сердечек, сзади на талии тоже есть сердечко, которое поддерживает пояс. Все эти милые детали, в сочетании с сочными расцветками, непременно поднимут настроение своей хозяйке и окружающим.

Молодые девушки и взрослые женщины размера size+ тоже почувствуют себя красивыми в халатах из тонкой махры, украшенных кружевом или элегантной вышивкой.

Модели женских домашних халатов, представленные ниже, выполнены на молнии и сзади снабжены поясом, который делает силуэт приталенным.

Эта вещь имеет карманы, отделанные кружевом и стразами. Такая же полупрозрачная кружевная вставка на плечах придаст вашему образу нотку соблазнительности.

Вторая модель украшена нежной и элегантной вышивкой шириной 10 см со стразами, которая выполнена на талии. Такая же вышивка есть на рукавах.

Тонкий трикотаж незаменим жарким летом – он приятен для тела, хорошо растягивается, при этом не теряя формы. Он однозначно хорош для женщин всех возрастов и комплекций, и не выходит из моды уже лет 50. Дизайнеры создают интересные расцветки и детали, чтобы придать свежего звучания этому «вечному тренду».

Этот халат большого размера застегивается на пуговицы. Он имеет оригинальные рукава в виде трех оборочек, низ также украшен оборкой.

А эта вещь без «наворотов», с классическим отложным воротничком. Но за счет светлой оригинальной расцветки, его хозяйка будет всегда выглядеть молодо и свежо.

Любительницам всего оригинального, особенного, и при этом удобного, мы можем предложить стильный халат из тонкой джинсы под «варенку». Такой халат не только красивый, но и универсальный. Он удобен для дома или гостиничного номера, и хорош, чтобы продефилировать по набережной курортного города. Эти вещи легкие, компактные, их удобно возить с собой на отдых.

Обращаем ваше внимание, что такие модели выпускаются в размерах с 42 по 54!

Подводя итоги

Как видите, оставаться красивой в домашней обстановке ничуть не сложнее, чем на работе или в гостях – главное правильно выбирать вещь, сочетая модные тенденции и собственный комфорт. Если вы решите заглянуть в онлайн магазин Xalatti – будьте уверены, вы всегда сможете найти модели домашних халатов на свой вкус и размер. А о том, чтобы они были модными, мы уже позаботились!